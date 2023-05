Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu s-a mutat in noua vila din Constanța și este mandra de realizarea sa. Fosta soție a lui Gabi Badalau a aratat tuturor cum arata casa pe care și-a achiziționat-o recent.Pana acum, Claudia Patrașcanu locuia in Constanța impreuna cu mama ei, insa acum a ales sa se mute doar cu cei doi…

- Dupa o perioada dificila din viața ei, norocul a aparut in viața Claudiei Patrașcanu! Cantareața este mai implinita ca niciodata dupa ce s-a mutat in noua ei casa. Ei bine, nu putem sa vorbim despre orice locuința, ci despre o adevarata vila de lux. Claudia Patrașcanu pare ca este mandra de ceea ce…

- Claudia Patrașcanu urmeaza sa se mute in casa noua, in Constanța, iar baieții sai au avut o mare rugaminte la mama lor. Artista spune ca micuții vor dormi impreuna, pentru ca o separare ar fi fost foarte grea pentru ei.Claudia Patrașcanu numara zilele pana cand se va muta in noua locuința alaturi de…

- Claudia Patrașcanu este mereu atenta cu cei doi baieți ai ei, Gabriel și Nicolas, iar vedeta nu ii scapa din ochi. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins cele mai tari imagini.

- Claudia Patrașcanu a facut credit la banca pentru noua ei locuința. Intr-un interviu pentru Fanatik, cantareața a explicat de unde a avut bani pentru a-și achiziționa o casa in Constanța, dupa ce s-a speculat ca obținut multe beneficii in urma divorțului de Gabi Badalau, tatal copiilor ei. Dupa ce s-a…

- Claudia Patrașcanu radiaza de fericire, asta pentru ca a putut sa iși construiasca casa mult visata. Fosta soție a lui Gabi Badalau a pus la punct ultimele detalii pentru noua locuința și așteapta sa se mute alaturi de cei mici care sunt nerabdatori. Claudia Patrașcanu a postat primele imagini cu casa…

- Claudia Patrașcanu face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce instanța i-a dat dreptate in procesul de ieri pe care l-a avut cu Bianca Dragușanu, la Judecatoria Constanța. Ce spune cantareața despre victoria impotriva celei care a dat-o in judecata.

- Claudia Patrașcanu a facut noi declarații despre procesul pe care i l-a intentat Bianca Dragușanu pentru defaimare. Cele doua ar trebui sa se intalneasca astazi la Tribunalul din Constanța, anunța Spynews . Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu,…