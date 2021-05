Razvan Simion și Daliana Raducan au avut parte in acest weekend de o surpriza de proporții: vizita Iancai, fiica celebrului prezentator TV. Mai mult decat atat, cei trei s-au uitat impreuna la seriale, iar frumoasa bruneta a imparașit cu cei din mediul online un pic din colțișorul de rai in care locuiește alaturi de fostul iubit al Lidiei Buble. Mai exact, din cate puteți observa și in imaginea din galeria foto, Daliana a postat o mica parte din living!