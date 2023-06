Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin are o casa in București, unde locuiește impreuna cu Violeta, fiica ei, și cu iubitul Adrian Brancoveanu, dar deține și o proprietate in Telega, in județul Prahova. In urma cu mulți ani de zile, Andreea Marin și-a construit o locuința de vacanța, la munte. Acolo merge de fiecare data sa…

- Irina și Razvan Fodor locuiesc intr-o vila superba, in apropiere de București. Cei doi au muncit mult la vila care le servește drept camin, iar rezultatele sunt superbe. Iata cum arata casa lor.

- Rikito Watanabe radiaza de fericire, asta pentru ca și-a achiziționat un nou apartament. Fostul concurent de la Chefi la cuțite se simte implinit ca și-a schimbat garsoniera pe un loc mult mai incapator, in București. Iata imagini cu locuința!

- Andrew Tate a postat un scurt clip video pe rețelele sociale, la scurt timp dupa ce a ajuns acasa, dupa trei luni petrecute in arest, in dosarul de trafic de persoane in care este cercetat alaturi de fratele sau, Tristan. Acesta susține ca a ieșit din arest mai puternic decat inainte. „Am ieșit mai…

- Andrew Tate a postat un scurt clip video pe rețelele sociale, la scurt timp dupa ce a ajuns acasa, dupa trei luni petrecute in arest, in dosarul de trafic de persoane in care este cercetat alaturi de fratele sau, Tristan. Andrew susține in continuare ca este acuzat pe nedrept și ca a ieșit din arest…

- Daca te-ai intrebat vreodata cum arata locuința lui Ion Țiriac, aceste fotografii iți arata luxul in care traiește unul dintre cei mai bogați romani. Miliardarul Ion Țiriac, in varsta de 83 de ani, este proprietarul unui penthouse impresionant situat in Baneasa, București. Complexul a fost construit…