- Ministrii de Externe ai Rusiei si Ucrainei, Serghei Lavrov, si Dmytro Kuleba, au ajuns in Turcia, unde joi vor avea o intrevedere organizata de Administratia de la Ankara in efortul de oprire a confruntarilor militare ruso-ucrainene. Serghei Lavrov a ajuns in Turcia miercuri seara, iar ministrul ucrainean…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a indemnat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa declare o incetare a focului in Ucraina, sa deschida coridoare umanitare si sa semneze un acord de pace, a anuntat duminica biroul președinția de la Ankara. Intr-un comunicat publicat dupa o convorbire telefonica…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan i-a transmis sambata presedintelui Consiliului European, Charles Michel, ca Turcia va continua toate eforturile pentru a obtine pacea intre Ucraina si Rusia, a anuntat presedintia turca intr-o declaratie citata de Reuters. Turcia, stat membru al NATO, are granita…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv la coronavirus, dar ca nu are simptome severe, transmite AFP. “Dupa ce am avut simptome usoare, sotia mea si cu mine am fost testati pozitiv la COVID-19. Din fericire avem o infectie usoara, despre care am aflat ca…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu ar fi intelept ca Rusia sa lanseze un conflict militar in Ucraina. Insa, daca se ajunge la un razboi, Turcia va face ceea ce este necesar ca membru NATO, transmite Reuters. Erdogan a spus, intr-un interviu televizat, ca l-a invitat pe Vladimir…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, le-a cerut turcilor sa isi pastreze economiile in lira turceasca si a declarat ca recenta volatilitate a ratei de schimb se afla in mare parte sub control dupa ce moneda nationala s-a devalorizat semnificativ in ultimele doua luni, relateaza Reuters.

