Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei saptamani, pe o pagina de socializare a aparut o fotografie facuta intr-unul din saloanele sectiei de Ortopedie-Traumatologie a Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul Pantelimon“ Focsani. In acea fotografie apare piciorul unui pacient contrabalansat cu ajutorul unor bidoane legate…

- Daniel Suciu catalogheaza gestul lui Victor Costache drept conflict de interese"Ministrul Sanatatii trebuie sa fie demis de urgenta sau, cu aceeasi urgenta, trebuie sa isi dea demisia. Nu se poate ca, la trei zile dupa ce a fost numit ministru, acest domn, profesionist poate, sa semneze un contract…

- Subprefectul Adrian Bughiu a semnat azi ordinul privind constatarea incetarii mandatului de primar al orasului Costesti pentru liberalul Ion Baicea. Ordinul a fost emis ca urmare a adresei Agentiei Nationale de Integritate prin care se aduce la cunostinta Institutiei Prefectului faptul ca un raport…

- Premierul Ludovic Orban l-a numit luni director general al Agenției Naționale de Cadastru pe liberalul din Alba Laurențiu Alexandru Blaga (foto), potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Blaga l-a inlocuit in funcție pe Radu Codruț Ștefanescu, numit de PSD. Numele lui Laurențiu Alexandru…

- Secretarul de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Iulian Postica, a declarat in studioul Sputnik Moldova ca in acest an Guvernul va oferi Agentiei Nationale de Transport Auto competențe in stabilirea tarifelor pentru transportul național.

- ANAF, preocupata permanent de imbunatatirea comunicarii cu contribuabilii. Agentia Nationala de Administrare Fiscala este preocupata permanent de imbunatatirea calitatii serviciilor oferite contribuabililor, iar, de-a lungul timpului, institutia si-a diversificat mijloacele de comunicare, care pot fi…

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, cere rejudecarea dosarului Retrocedarilor din Constanta Solicitarea va fi analizata azi de judecatorii Curtii de Apel Bucuresti. In prezent, Radu Stefan Mazare se afla in detentie, el fiind condamnat definitiv la noua ani de inchisoare in…