Cum arată cartierul de „Lumea a Treia” din cel mai bogat sector al Capitalei Podul Sabareni, care asigura legatura cu orașul pentru cele aproximativ 200 familii care locuiesc in cartierul ”16 Februarie” din Sectorul 1, este din ce in ce mai șubred și periculos pentru cei ce il folosesc. Din cauza riscului de deplasare pe aceasta structura in descompunere, STB și-a modificat traseul inca din aprilie 2018 și autobuzele nu mai intra in cartier, iar oamenii care nu au alte mijloace de deplasare sunt nevoiți sa mearga pe jos mai bine de un km pana ”la șosea”, ca sa ia un autobuz spre oraș, indiferent de vreme și anotimp. Ca intr-un sat uitat de lume, ca-ntr-o țara de pe un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bagaj suspect, in liftul unui bloc din Sectorul 6: Oamenii au fost evacuațiAutoritatile intervin, luni, dupa ce a fost sesizata prezenta unui bagaj suspect in liftul unui imobil din Sectorul 6. CITESTE SI Cazul barbatului ucis la o nunta, langa București: Un suspect s-a predat la poliție: Motivul…

- Descoperire șocanta in București! Un apel la 112 anunța ca un barbat a fost gasit mort intr-o locuinta din Sectorul 6 al Capitalei. Oamenii legii ajunși la fața locului au constatat ca barbatul care, potrivit primelor informații, s-ar fi sinucis, era un fost politist, coleg de-al lor.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca sunt probleme cu apa calda in Bucuresti deoarece doua din cele 4 CET-uri se afla in revizie si ca recent a mai aparut o avarie, dar care va fi rezolvata in cel mult doua zile. Nicusor Dan a adaugat ca iarna care tocmai a trecut a fost mai bine…

- ”Am lansat licitatia pentru pentru Studiul de Fezabilitate si proiectare pentru cea mai mare infrastructura velo din Bucuresti. Suntem singurul sector care a obtinut fonduri din PNRR pentru piste de biciclete (36 de milioane de lei)”, anunta, joi seara, primarul Radu Mihaiu, pe pagina de Facebook. Potrivit…

- Un numar de 11 operatori economici au fost inchisi temporar, in urma controalelor efectuate joi de comisarii comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in Piata Rahova si in Complexul Comercial Niki Scorpion, informeaza News.ro. Echipele de control au dat amenzi in valoare…

- Conducatoarea unei ambulanțe private a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit 3 autovehicule parcate și s-a rasturnat pe carosabil. Evenimentul s-a produs pe strada Popa Ștefan din Sectorul 5 al Capitalei.