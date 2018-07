Stiri pe aceeasi tema

- Eticheta „produs traditional” ar putea avea o cu totul alta semnificatie in viitorul apropiat, respectarea unei retete si metode traditionale implicand si folosirea de carne „reala”. Alternativa, mai ieftina, vor fi produsele din carne de laborator „crescuta” in cuve speciale folosind un amestec de…

- Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor a publicat notificarea de rechemare produse transmisa de reprezentanții lanțului de magazine Auchan, referitoare la mai multe sortimente de legume congelate. Masura a fost luata, ca și in cazul celorlalte mari lanțuri de magazine,…

- Faci tot ce poti sa mananci cat mai natural, cumperi de la piata cat se poate de mult, te-ai imprietenit cu oameni care au curte si-si cresc singuri rosiile si ardeii. Gaina pentru gatit o cumperi tot la ei. Intr-un cuvant, faci tot ce poti pentru sanatatea ta. Insa probabil, ca orice om,…

- Alternativa pentru Redmi Note 5, Xiaomi Redmi S2 vine cu un design de carcasa improspatat, preluat de la modelul Mi A1, camere foto mai performante si o versiune de Android 8.1 cu bagaj minim de aplicatii preinstalate.

- Patru magazine din judetul Constanta, care fac parte dintr-un lant de supermarketuri, au fost sanctionate de Protectia Consumatorului cu amenzi totale de 90.000 de lei, comisarii descoperind, intre altele, hering vandut cu eticheta si pret de somon, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Carnea de pui organica este total diferita de ceea ce se gasește de obicei pe rafturile supermarket-urilor din Romania. Cei mai mukți producatori folosesc antibiotice la creșterea puilor pe care ii vand și acest lucru pentru a rezista mai mult și in medii improprii.

- Carnea de pui care se gaseste in magazine este considerata un pericol, din cauza riscului de a fi injectata cu hormoni. Afla cum iti dai seama daca ce cumperi este un produs sanatos. Puii crescuti pentru comercializare sunt injectati cu hormoni pentru a se dezvolta mai bine, potrivit healthychild.org.…

- In perioada 16-22 aprilie, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari in mai multe unitați pe raza județului Gorj. „In timpul controalelor efectuate in aceasta perioada, a fost constatata nerespectarea normelor sanitare-veterinare si pentru siguranta alimentelor in…