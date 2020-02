Cum arată Carla, sora Alinei Ceușan Alina Ceușan este o cunoscuta bloggerița din Cluj, care a intrat in vizorul presei și a publicului larg odata cu pariticiparea la emisiunea Asia Express. Daca Alina este frumoasa, stai sa o vezi pe sora ei Carla. Carla este sora cea mica, „blonda cu ochi caprui”, o descrie Ceușan pe blogul ei. Citește și: Cine este Alina Ceușan de la Asia Express „Cel mai bun fotograf de fashion pentru mine, Cel mai bun sfatuitor: sa-mi las rujul sau nu? Da! Dar de ce? Nu știu…merge mai bine cu…așa-mi raspunde intotdeauna”, a scris Alina in anul 2012 pe blogul personal. Mai mult, bloggarița susține ca sora ei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan este una din cele mai marcante figuri ale scenei social media din Romania. Concurenta la Asia Express și cea mai buna prietena a Alinei Ceușan, Carmen a dezvaluit și fața intunecata a faimei. Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au aparut impreuna pe coperta revistei Unica de martie.…

- Revista Unica martie 2020 le are pe coperta, in premiera, pe Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, cele doua blonde rebele din show-ul tv Asia Express. Cauta revista la chioșcuri incepand cu data de 25 februarie și descopera și alte articole surprinzatoare și incantatoare. Sarea și piperul noului sezon…

- Nervii, adrenalina și emoțiile concurenților din Asia Express au fost duse la extrem in cea mai recenta etapa a competiției. Vedetele au trecut prin clipe extreme in reality show-ul difuzat pe Antena 1 in lupta pentru prima imunitate a etapei. In timpul unei misiuni de scufundat, Carmen Grebenișan a…

- Momente de panica la Asia Express! Cele mai tari prietene de pe Instagram, clipe de cosmar. Cum au facut fata provocarilor, dar si rautațile primite din partea celorlalte echipe, le spun chiar Alina Ceusan si Carmen Grebenisan!

- In sezonul 3 Asia Express și-au adunat forțele cele mai bune prietene: Maria Buza și Lia Bugnar insumand aproximativ 42 de ani de iubire necondiționata intr-o prietenie de poveste și blondele siameze Alina Ceușan și Carmen Grebenișan care se pot lauda cu o prietenie la fel de intensa, dar in ani mai…

- Alex Velea și Mario Fresh au fost aproape sa plece in aceasta seara din Asia Express. Aceștia au fost in proba de „ultima șansa” alaturi de Carmen Grebenișan și Alina Ceușan, pe de o parte, și cu Maria Buza și Lia Bugnar, pe de alta parte, fiind ultimii din cadrul acesteia. Echipele din competiție sunt:...…

- Carmen Grebenișan este jumatatea Alinei Ceușan la Asia Express , fiind totodata o prezența semnificativa in mediul online romanesc. Carmen Grebenișan și-a deschis un blog personal in 2014, unde posteaza tot felul de povești despre viața ei și trucuri de frumusețe. Are sute de mii de fani pe rețelele…

- Cand ești un influencer de succes, dar ai doar un 1 Euro pe zi, trebuie sa gasești tot felul de soluții pentru a nu renunța la ritualurile de infrumusețare. Alina Ceușan și Carmen Grebenișan și-au pastrat trucurile de beauty și in calatoria lor pe Drumul Comorilor, in Asia Express și și-au folosit imaginația…