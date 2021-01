Cum arată campaniile marilor case de modă în 2021 Cum arata campaniile marilor case de moda in 2021 Cele mai mari case de moda au semnat contracte cu modele celebre, aflate la mare cautare in prezent, pentru a promova noile colecții. Așa au luat naștere primele campanii fashion din 2021. Au fost realizate ședințe foto, iar rezultatul va putea fi admirat de publicul consumator in reclamele din reviste, pe panouri outdoor sau in vitrinele magazinelor de pretutindeni. Iata cine a pozat pentru noile campanii. David Yurman Michael Kors Collection Moschino Miu Miu Jil Sander Vera Wang Eyewear MCM Prada Fendi Versace Messika Paris Cartier Chloe Eyewear… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

