Cum arată calea spre succes? Cum arata calea spre succes, mai ales daca pare ca mai ramine de facut un singur pas inainte. Va propunem sa urmariți un videoclip dedicat acestui subiect și anume, dansul original „Succes neliniar” interpretat de dansatorul și coregraful francez John Bourgeois. In timpul spectacolului, interpretul sau urca scarile pe muzica, dar in drum spre virf cade constant din ea pe trambulina. Impingin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

