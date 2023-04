Stiri pe aceeasi tema

- Fanii FCSB-ului au lasat prapad in urma lor, dupa victoria cu Sepsi, 2-1, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1. In urma acestui meci, FCSB se afla pe locul 3 din play-off, cu 33 de puncte obținute. Ultrașii vicecampioanei Romaniei au rupt mai multe piese de mobilier din baile stadionului de la Sfantu…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție marca GSP Live in aceasta seara, de la 20:00. In aceasta seara, pe cocheta arena de la Sfantu Gheorghe, se va disputa partida dintre Sepsi și FCSB, echipa ce are un nou antrenor, cipriotul Elias Charalambous. Roș-albaștrii pot profita de remizele celor de la…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul rundei cu numarul 4 din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1. Liga 1 nu ia pauza in week-end-ul de Paști. Runda cu numarul 4 din play-off este deschis sambata, cu doar cateva ore inaintea Slujbei de Inviere, cu meciul dintre CFR Cluj și Sepsi. Duminica…

- Farul Constanta este marea castigatoare a primei etape din play-off. Echipa lui Gica Hagi este singura care s-a impus. Farul Constanta a invins Sepsi in prima etapa din play-off, scor 2-1, si a profitat de rezultatele contracandidatelor. Dupa remiza de pe Arena Nationala, dintre FCSB si Universitatea…

- Cristiano Bergodi a avut prima reactie dupa ce Sepsi a remizat cu CFR Cluj, scor 2-2, in etapa a 29-a a Ligii 1. Gruparea din Sfantu Gheorghe a ratat sansa de a-si asigura, matematic, calificarea in play-off. Sepsi are doua puncte avans fata de FC U Craiova 1948 si are nevoie de cel putin un […] The…

- Cristi Balaj anunța noi transferuri la CFR Cluj! La finalul partidei Sepsi – CFR Cluj, 2-2, care a contat pentru etapa a 29-a a Ligii 1, Balaj a dezvaluit ca formația din „Gruia” iși dorește sa mai transfere un atacant. In prezent, campioana Romaniei se afla pe locul 2 din Liga 1, cu 60 de […] The post…

- Gica Hagi a avut prima reactie dupa ce Farul s-a distantat la conducerea Ligii 1. Constantenii au invins-o la limita pe UTA Arad, scor 1-0, in etapa a 27-a a Ligii 1. S-au distantat la 5 puncte de CFR Cluj si la 10 puncte de FCSB. Adrian Mazilu a inscris singurul gol de la Arad, […] The post Ce a declarat…

- Pe Arena Naționala, in fața a 23.427 de spectatori, FCSB și CS Universitatea Craiova au remizat, duminica, 19 februarie, 1-1 (1-0), in derby-ul etapei a 26-a din Liga 1. Roș-albaștrii au controlat partida, dar au fost egalați in minutul 90+1, scrie Gazeta Sporturilor . Echipa lui Leo Strizu și Mihai…