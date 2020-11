Stiri pe aceeasi tema

- Intre doua selfie-uri facute sa vada fetili cum stau muschii pe el ca ciorile pe gard, Florin Roman initiaza un proiect de lege Un proiect de lege al liderului deputatilor PNL Florin Roman prin care nu beneficiaza de pensie de serviciu cei care au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni…

- Primarul capitalei, Ion Ceban a depus flori la bustul lui Carol Schmidt, cel mai longeviv primar al municipiului Chișinau, care a contribuit semnificativ la modernizarea orașului. Carol Schmidt este considerat drept cel mai bun primar pe care l-a avut Chișinaul și ramine a fi un exemplu. "Tot in aceasta…

- Nicoleta Luciu a prins, in sfarși, curaj și s-a fotografiat dupa o lunga perioada in care vedeta s-a ferit sa-și arate silueta. Nicoleta Luciu a publicat in ultimul an doar fotografii de tip profil și selfie-uri, evitand sa-și arate corpul, mulți presupunand ca vedeta s-a ingrașat din nou. Dar, iata,…

- Nicoleta Luciu a disparut din lumina reflectoarelor de ceva timp și s-a axat pe viața de familie și pe creșterea copiilor sai. Vedeta s-a retras la Mircurea-Ciuc, alaturi de soțul ei, Zsolt Csergo și cei patru copii, este bine și arata mai bine ca niciodata. Nicoleta Luciu arata uimitor la 39 de ani.…