- Consiliul Județean Vrancea a adoptat joi in unanimitate bugetul Județului Vrancea și al instituțiilor subordonate pentru anul 2022. Conform unui comunicat de presa, bugetul Consiliului Județean Vrancea este in creștere cu 16% fața de anul 2021, veniturile fiind de 562.703.000 lei. Bugetul veniturilor…

- Consiliul Judetean (CJ) Cluj a aprobat, in sedinta sa de joi, bugetul judetului pe anul in curs, in valoare de 1,558 de miliarde de lei, din care 78 de milioane de lei sunt alocate pentru investitii publice, cu 10 milioane de lei mai mult decat alocarile din 2021. "Reunit in sedinta ordinara,…

- Reunit in ședința ordinara, Consiliul Județean Cluj a aprobat joi, 10 februarie 2022, bugetul general propriu al județului pentru anul in curs, valoarea totala a acestuia fiind de 1.558.000.000 lei. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: ”E un buget echilibrat, in cadrul caruia am urmarit…

- Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, a anunțat ca aproximativ 60% din bugetul municipiului va fi alocat proiectelor de investiții. Municipiul Targoviște are un buget total de aproximativ 500 de milioane Post-ul 300 de milioane de lei, bugetul de investiții al Primariei Targoviște pentru…

- Adrian Caciu a adaugat ca avizul CES este unul negativ, insa este unul consultativ, iar Consiliul Fiscal a avut o opinie pe proiect pe care o considera pertinenta.„Este un aviz consultativ, da. Am tinut cont de ceea ce s-a scris, dar este un aviz consultativ. Nu comentez. Consiliul Fiscal a dat o opinie…

- Arabia Saudita, cea mai mare economie din lumea araba, si-a aprobat duminica bugetul pentru 2022 fara a prognoza un deficit, o premiera de la prabusirea pretului petrolului in 2014, pe fondul unei reveniri a pretului pe pietele mondiale, noteaza AFP. "Cheltuielile se ridica la 955 de miliarde…

- Intreprinderea de Stat "Energocom" va primi din bugetul de stat aproape 1,4 miliarde de lei pentru a achita datoria curenta fata de Gazprom. Deputatii au rectificat, joi, in lectura finala bugetul pentru acest an.

