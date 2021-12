Cum arată Bianca Drăgușanu după o nouă operație estetică Bianca Dragușanu este fara doar și poate regina intervențiilor cosmetice. Fosta prezentatoare TV a ajuns dependenta de operațiile estetice. Blondina și-a facut recent o noua intervenție estetica, de data aceasta la nivelul ochilor. Aceasta a optat pentru o intervenție numita cantopexie, care presupune alungirea pchilor pana in punctul in care... The post Cum arata Bianca Dragușanu dupa o noua operație estetica appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

