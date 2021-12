Stiri pe aceeasi tema

- Fiona Hamilton-Currie, in varsta de 40 de ani, a nascut prin cezariana un baiețel de 5,5 kilograme. Atat medicii cat și asistentele au ramas uimiți de greutatea bebelușului și au spus ca este cel mai mare nou-nascut pe care l-au vazut pana acum.

- O femeie din Romania care a nascut in ambulanța iși va boteza copilul cu numele paramedicului care a salvat-o O femeie din Romania care a nascut in ambulanța iși va boteza copilul cu numele paramedicului care a salvat-o O femeie din Teleorman care a nascut intr-o ambulanța aflata in drum spre spital…

- O femeie din SUA a marturisit ca a mancat cenușa soțului ei mort și spune ca a ajutat-o sa piarda aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun. Casie, in varsta de 26 de ani, din Tennessee, și-a pierdut soțul, Sean, la doar doi ani și jumatate dupa ce l-a cunoscut. Cei doi se casatorisera la doar zece luni…

- 26 de copii s-au nascut in maternitațile din Capitala de Hramul Orașului Chișinau. In acest context, edilul Ion Ceban, a anunțat ca parinții acestor bebeluși care au viza de reședința in Chișinau, vor primi diplome din partea municipalitații.

- Andreea Ibacka a nascut marți seara un baiețel perfect sanatos, iar Cabral deja a trimis poze cu bebelușul prietenilor sai. Un apropiat de-al prezentatorului TV a starnit mari hohote de ras pe Internet, dupa ce Cabral a postat reacția acestuia cand a vazut copilul.De cand a devenit tata de baiat, Cabral…

- Dupa ce fanii au așteptat cu sufletul la gura sa afle cum il cheama pe baiețelul lui Dani Oțil, Gabriela Prisacariu a dezvaluit ce nume au ales. Fiul cuplului, care a venit pe lume in urma cu aproximativ doua saptamani, are doua prenume. I-au spus „Carcel” sau „Maini de batranel”, insa Dani Oțil și…