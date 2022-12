Stiri pe aceeasi tema

- Un beci transformat in garsoniera este inchiriat cu aproape 200 de euro.Este vorba despre o locuința in zona centrala, la demisol, langa Spitalul de Pediatrie din Cluj-Napoca. Vorbim de fapt despre un demisol de pe strada Crisan, cu o suprafața de ”aproximativ” 20 de metri patrați. Chiria lunara…

- Cristina Spatar a petrecut zile de neuitat in Dubai, acolo unde a fost ceruta in casatorie. Cantareața și-a uimit admiratorii cu cele mai noi imagini in care apare cu un inel cu diamant pe deget.

- FOTO-VIDEO: Zeci de copii și adulți, evacuați de pompieri dintr-un spital din Timișoara. Ce s-a intamplat Zeci de copii și adulți au fost evacuați, sambata dimineața, din secția Pediatrie a unui spital din Timișoara, dupa ce au fost sesizate degajari mari de fum. Pompierii au acționat sub Plan Roșu…

- In urma unei administrari gresite a unei doze de adrenalina in vena unui bebelus de cateva luni, o asistenta medicala cu vechime de la un spital din Turda, județul Cluj, a fost concediata. Sugarul a fost transferat la Pediatrie in Cluj-Napoca.

- Cat a ajuns sa coste o garsoniera langa Bucuresti dupa ce toate materialele de construcții s-au scumpit substanțial. Garsoniera are doar 30 de mp, dar suma ceruta de dezvoltator e uriasa. Acest tip de locuința este la mare cautare in aceasta perioada, fie pentru vanzare, fie pentru inchirere. Cat costa…

- Piața chiriilor din Cluj-Napoca este tot mai inventiva. Acum a fost scoasa spre inchiriere o garsoniera care are o nișa de dormit, de dimensiunea unui dressing.Locuința este prezentata pompos drept ”apartament cu 1 camera cu nița de dormitor, situat in Gheorgheni la 1 minut de FSEGA si Iulius Mall,…

- Cum arata o garsoniera cu WC-ul in bucatarie. Daca mai avea cineva nevoie de o confirmare a faptului ca pe piața imobiliara pot fi scoase spre inchiriere locuințe totalmente indecente, iat-o. Un imobil cu toaleta in bucatarie a starnit o mulțime de reacții negative pe internet. Pe rețelele sociale,…

- Organizatorii unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa – UNTOLD 2023 – au anunțat perioada in care va fi susținuta cea de-a opta ediție a evenimentului. Cateva sute de mii de oameni urmeaza sa se bucure de aventura in universul magic de la Cluj-Napoca, anul viitor. Prețurile la chirii pentru…