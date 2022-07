Stiri pe aceeasi tema

- Baza sportiva "La Terenuri", de 4,2 hectare, a fost inaugurata, vineri, la Cluj-Napoca, in cel mai mare cartier al orasului, Manastur. Investitia a fost de peste 6 milioane de euro, bani proveniti din bugetul local. "De astazi clujenii se pot bucura de a doua baza sportiva din Cluj-Napoca - Baza sportiva…

- Daca ar exista un campionat al asfaltarilor dintre blocuri, municipalitatea clujeana ar fi sigur pe podium. Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a anuntat in urma cu un an ca va schimba fata orasului si prin demolarile garajelor de cartier si amenajarea spatiilor dintre blocuri. Zis si facut.

- Proprietarul unei case cere 220 de euro chirie pe luna, pentru o casa țaraneasca, dar trebuie sa renovați interiorul. ”De inchiriat casa batraneasca in Dambu Rotund. 500m2. La casa trebuie facuta baia si o camera! Pret 220E pe luna”, a scris proprietarul in anunț.Clujenii au tras concluzia,…

- In curand Cluj-Napoca, ”orașul comoara”, se va mandri cu o noua baza sportiva europeana in adevaratul sens al cuvantului. Baza sportiva ”La Terenuri”, din cartierul clujean Manaștur, se afla la un pas de inaugurare, insa vantul distrugerii a luat o inaintea deschiderii oficiale.

- Lucrarile de la Baza sportiva „La terenuri” din cartierul Manaștur sunt in stadiu de finalizare, baza este pregatita pentru a fi data in folosința incepand cu luna iulie, doar dupa ce se vor finaliza procedurile de recepție, a anunțat primarul municipiului, Emil Boc. A trecut aproape un an de cand baza…

- Baza sportiva „La terenuri”, Manaștur se afla in stadiul final de realizare și este pregatita pentru a fi data in folosința in luna iulie, dupa finalizarea procedurii de recepție, anunta primarul Emil Boc. Clujenii spun ca ar trebui ingradita ca sa nu fie distrusa cu grafiti imediat dupa darea in folosinta.

- Un șofer a fost filmat pe drumul Sfantul Ioan, pe sensul spre Manaștur, in timp ce depașea ca un nebun toate mașinile. La un moment dat a ieșit pe acostament, pe contrasens, pentru a evita un accident, dar tot nu s-a oprit. ”Astfel de șoferi pun zilnic viața motocicliștilor in pericol iar pentru…

- O fata de 15 ani a fost batuta intr-un parc din Manaștur de o alta minora, in timp ce era amenințata cu o arma de tip airsoft, intr-un parc din Manaștur. In 28 aprilie, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata de o tanara de 15 ani, cu privire la faptul ca la data de 27 aprilie a.c., in jurul…