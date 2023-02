Cum arată bancnota lansată de Ucraina, la un an de la începutul războiului Pentru a marca un an de la invazia Rusiei, Banca Naționala a Ucrainei a lansat o bancnota.Pe o parte a acesteia sunt reprezentati trei soldati care inalta drapelul national. Cealalta parte a bancnotei infațișeaza o imagine cu doua maini legate, o aluzie la crimele de razboi de care sunt acuzate fortele rusesti ca le-ar fi comis in Ucraina. Moscova a negat aceste acuzatii. Sursa foto: Bank.gov.ua „Pentru a marca comemorarea razboiului, am decis sa lansam o bancnota comemorativa, care va descrie o mica parte dintr-un an de emotii, modele, continut si lucruri reprezentative”, a afirmat Andriy Pyshnyi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Anul trecut, la scurt timp dupa inceperea razboiului, am fost in Ucraina pentru a vedea cu ochii mei ororile bombardamentelor lui Putin. Dar si pentru a da un mesaj ferm ca Romania va fi in prima linie a luptei pentru democratie si libertate. Astazi, la un an de la agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei,…

- Banca Nationala a Ucrainei a prezentat joi o bancnota comemorativa, pentru a marca prima comemorare a invaziei Rusiei, pe o parte fiind reprezentati trei soldati care inalta drapelul national, transmite Reuters.

- Banca Nationala a Ucrainei a prezentat, joi, o bancnota comemorativa pentru a marca prima aniversare a invaziei Rusiei, pe o parte fiind reprezentati trei soldati care inalta drapelul national.

- Bancnota comemorativa in valoare de 20 de grivne (2,53 lei – n.r.) a fost prezentata joi, 23 februarie, de Banca Nationala a Ucrainei (NBU), cu o zi inainte de implinirea unui an de cand Rusia a invadat țara, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres . „Pentru a marca comemorarea razboiului, am…

- Banca centrala a Ucrainei a dezvaluit o bancnota comemorativa pentru a marca prima aniversare a invaziei Rusiei, pe o parte infațișand trei soldați care ridica steagul național. Cealalta parte a biletului de 20 de grivne (0,54 dolari) prezinta o imagine a doua maini legate cu banda adeziva, o aparenta…

- Saptamana aceasta se va implini un an de la inceputul atacurilor masive asupra Ucrainei comise de forțele armate ruse, botezate de Kremlin drept "operațiune speciala" care urmarea "denazificarea" acestei foste republici sovietice. O consecința justificata de Moscova dupa ani de politici beligerante…

- Fortele ruse si-au intensificat atacurile in dimineata zilei de vineri impotriva regiunii Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, aflata inca de la inceputul invaziei sub controlul Rusiei, care controleaza in prezent o parte a regiunii omonime, relateaza…

- Fortele ruse si-au intensificat atacurile in dimineata zilei de vineri impotriva regiunii Zaporojie, in sud-estul Ucrainei, unde se afla cea mai mare centrala nucleara din Europa, aflata inca de la inceputul invaziei sub controlul Rusiei, care controleaza in prezent o parte a regiunii omonime, relateaza…