Cum arata baiatul lui Dani Oțil la 2 ani Mare sarbatoare ieri in familia Gabrielei și a lui Dani Oțil. Fiul lor, Tiago, a implinit doi ani. Cei doi nu au lasat aceasta zi importanta sa treaca fara a-i organiza o petrecere micuțuluo sarbatorit. In plus, Gabriela și Dani au postat in mediul online imagini de colecție cu cel mic. Gabriela a postat chiar prima poza facuta imediat dupa nașterea lui Tiago. O fotografie in care apare pe patul de spital, cu bebelușul pentru prima oara in brațe. Ea descrie acea zi ca fiind „cea mai grea, intensa și frumoasa zi” din viața ei. Vezi aceasta postare pe Instagram…