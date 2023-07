Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au avut montate microfoane in ”azilul groazei” Armonia, din Voluntari. Aceștia au surprins discuții intre Ștefan Godei și reprezentanții instituțiilor de control, cei de la ”azilul groazei” fiind avertizați cand urmau controlalele și chiar indemnați sa aranjeze actele in așa fel incat…

- Potrivit procurorilor DIICOT, Ștefan Godei cheltuia cei mai mulți dintre banii pe care ii incasa la petreceri in cluburi de lux, pe droguri, alcool și prostituate. Alți bani erau investiți in afaceri imobiliare. El a incasat in doar doi ani de la direcțiile de asistența sociala București și Ilfov 3,7…

- Noi informatii ies la iveala in scandalul "azilelor groazei" Inca un camin social functiona fara autorizatie in judetul Ilfov. La poarta imobilului a ajuns si politia. Nu pana de mult, in respectiva casa locuia Ilan Laufer, fostul ministru al mediului de afaceri. Imobilul apartine in continuare tatalui…

- Declarații exclusive la Digi24 despre cum iși mințea Ștefan Godei vecinii ca in casa respectiva se va muta el cu familia, nu ca va fi un centru de batrani. Femeia care a facut primele sesizari la Primaria Voluntari și spunea ca in acea casa se intampla ceva suspect vorbește pentru prima data despre…

- Un funcționar care ocupa o funcție de conducere la Directia Generala de Asistenta Sociala llfov, “bugetar și om-cheie in afacerea azilelor-groazei”, are o avere impresionanta, dezvaluie jurnaliștii de la Realitatea Plus . „Un pion important in schema de stors bani de la stat prin umilirea și infometarea…

- Ancheta in cazul ”azilurilor groazei” se mișca mai greu decat s-ar fi așteptat opinia publica. Inclusiv premierul Marcel Ciolacu a pus presiune asupra autoritaților sa grabeasca procedurile, iar cei vinovați sa fie executați rapid.Surse din Ministerul de Interne ne-au explicat ca se incearca o ancheta…

- Au aparut informații suplimentare din referatul de arestare care a condus la reținerea liderului grupului responsabil de tratamentele inumane asupra mai multor persoane in azilele din Ilfov. Ștefan Godei a fost plasat in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile.Ștefan Godei, persoana responsabila…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat centrele pentru persoane vulnerabile din judetul Ilfov, unde beneficiarii erau supusi la tratamente inumane si degradante. Comisarii ANPC au gasit mai multe nereguli, printre care produse expirate, insecte vii in spatiile de cazare,…