Stiri pe aceeasi tema

- Situatie nemaiintalnita in emisiunile tv de pana acum! Cosmin Natanticu (42 de ani) va fi jurat la „Splash! Vedete la apa” de la Antena 1, in timp ce soția sa Eliza va fi… concurenta. Umoristul ii va avea colegi pe Iulia Albu, Clara Gherase și Nea Marin la masa juriului, noteaza click.ro. Lor le vor…

- Maria Constantin a suferit un atac de panica in timp ce iși pregatea saritura pentru cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa, ce va avea premiera pe 11 august, de la 20:30, la Antena 1.

- Ramona Olaru a lipsit de la prima ediție a show-ului Splash! Vedete la apa, insa a avut un motiv intemeiat. Astfel, vedeta a absentat motivat de la bazinul Olimpic de la Bacau, iar rolul sau a fost preluat de Diana Munteanu, care s-a bucurat pentru faptul ca a facut echipa cu Monica Birladeanu și Razvan…

- Larisa Udila și-a ținut fanii cu sufletul la gura in ultima perioada, dar le-a dezvaluit in cele din urma care este proiectul la care participa acum. Influencerița este unul dintre concurenții noului sezon Splash! Vedete la apa și recunoaște ca ii este foarte teama de sariturile de la inalțime.

- Romica Țociu și Nea Marin au atras atenția cu cea mai recenta ipostaza in care au fost surprinși. Catalin Cazacu a distribuit pe rețelele de socializare o poza cu cei doi la bustul gol. De-o parte e Romica Țociu, iar de partea cealalta e Nea Marin. In poza apare in centru și Catalin Cazacu, el fiind…

- Noul sezon al show-ului „Splash! Vedete la apa” sta sa inceapa! Emisiunea ce va fi difuzata de Antena 1 va avea nu unul, ci trei prezentatori. Pana sa inceapa emisiunea și sa aiba ocazia sa ii vada evoluand in cadrul show-ului pe concurenții care iși vor lua inima-n dinți și vor sari in apa de […] The…

- Vica Blochina s-a accidentat grav in zona pieptul in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Aceasta s-a lovit puternic și are o vanataie uriașa, motiv pentru care susține ca va merge și la spital pentru investigații.

- Ramona Olaru, colega lui Razvan și Dani, mai are de așteptat pana va intra in concediu. Deși matinalul de la Antena 1 se termina la finalul acestei luni, ea va participa, pentru al doilea an consecutiv, la emisiunea “Splash! Vedete la apa”. Anul trecut, emisiunea a fost prezentata de Razvan Fodor, Anna…