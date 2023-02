Cum arată autostrada Sebeș-Turda, închisă în urma unei alunecări de teren VIDEO O bucata din banda de circulatie numarul unu a autostrazii Sebes-Turda s-a rupt, in urma unei alunecari de teren masive, deplasand parapetul metalic si gardul de protectie de pe marginea drumului. Alunecarea de teren produsa la autostrada aflata inca in garantie a avut loc in apropiere de Alba Iulia, iar circulatia este inchisa pentru 30 de zile incepand de la 1 februarie. Imaginile filmate la fata locului, vineri, arata ca o bucata de asfalt de mari dimensiuni s-a rupt din autostrada si a plecat la vale, odata cu terenul de sub sosea, antrenand parapetul metalic si gardul de protectie. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca incepand de miercuri, 1 februarie, traficul pe sensul de deplasare Sebes – Turda, de pe autostrada A10, va fi inchis pentru o perioada de 30 de zile. Decizia a fost luata pentru remedierea unor deficiente

