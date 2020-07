Cum arată autobuzele hibrid Mercedes Citaro, care au început să circule în Bucureşti Cum arata autobuzele hibrid Mercedes Citaro, care au inceput sa circule in Bucuresti Primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro au inceput deja sa circule in Bucuresti, pe traseul liniei 131, potrivit unui comunicat al Societatii de Transport Bucuresti. Astfel, noile vehicule vor tranzita zona centrală a Capitalei, respectiv Piaţa Romană, Calea Dorobanţi, Arcul de Triumf, Piaţa Presei, până la Complexul Comercial Băneasa. Autobuzele, ultramoderne, sunt prevăzute cu funcţii special destinate persoanelor cu dizabilităţi, au instalaţie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro au inceput sa circule in Bucuresti, pe traseul liniei 131, potrivit primarului general al Capitalei, Gabriela Firea. "Premiera nationala! Azi a intrat pe traseu, pe arterele din Bucuresti, primul lot de autobuze hybrid Mercedes Citaro! Asa cum am promis, continuam…

- Autobuzele, ultramoderne, sunt prevazute cu functii special destinate persoanelor cu dizabilitati, au instalatie de climatizare, prize USB pentru incarcarea rapida a dispozitivelor mobile, precum si un sistem informatic performant care permite furnizarea informatiilor despre calatorie pasagerilor,…

- Primarul General, Gabriela Firea: "Asa cum am promis, continuam sa modernizam parcul auto STB cu autovehicule ultramoderne si nepoluante! Pe langa cele 400 de autobuze Euro 6 aflate in trafic, incepand de astazi, 7 iulie 2020, primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro, din cele 130 achizitionate cu…

- Primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro au inceput deja sa circule in Bucuresti, pe traseul liniei 131, potrivit unui comunicat al Societatii de Transport Bucuresti, remis, marti, AGERPRES. Astfel, noile vehicule vor tranzita zona centrala a Capitalei, respectiv Piata Romana, Calea Dorobanti,…

- Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania a livrat pe data de 15 iunie, catre Oradea Transport Local, primele șase autobuze Mercedes-Benz Conecto, carora li se va alatura și un model Mercedes-Benz Citaro Hybrid.Autobuzele au o lungime de 12 metri, podea coborata și o capacitate extinsa de transport calatori,…

- Noul sezon al Bucharest City Tour trebuia sa porneasca la drum de ieri, 1 iunie, dar autobuzele au ramas in garaje. Societatea de Transport Bucuresti a decis ca linia sa nu funcționeze deloc in acest an, din cauza coronavirusuluiAșteptata cu sufletul la gura de bucureșteni, dar și considerata o atracție…

- RATBV S.A. a pus in circulatie, din aceasta dimineata, primul autobuz electric SOR, acesta deservind traseul cu numarul 36 (Livada Postei – Independentei), precum si primele doua troleibuze Solaris, pe traseul numarul 2 (Livada Postei – Rulmentul). Pana in acest moment au fost livrate trei autobuze…

- Lunar, vor sosi cate 20 de autobuze hybrid in Bucuresti , din totalul de 130. „Conform graficului de livrare din contract, in fiecare luna, pana la finalul anului, vor sosi cate 20 de autobuze, iar in ianuarie 2021, ultimele 9. Odata cu achizitionarea acestor mijloace de transport ecologice si prietenoase…