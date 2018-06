Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a semnat contractul pentru cele 400 de autobuze, anunța Zf.ro. Pana la finalul acestui an vor fi aduse in Bucuresti primele 100, iar pana la sfarsitul anului 2019, vor ajunge si celelalte 300 de unitati. “Una dintre principalele masuri pentru deblocarea traficului din Capitala este aceea de a mari The post Cum arata autobuzele de milioane de euro care vor circula in Bucuresti. Foto appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .