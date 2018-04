Stiri pe aceeasi tema

- „Minunatul" primar de la Albeni, Ionut Stan, asa cum il descriu localnicii, s-a trezit tarat intr-un nou scandal. Acum are de dat explicatii pentru cum a ajuns sa fie inchis punctul de lucru al Centrului de P...

- Statele Unite vor scuti deocamdata o serie de aliati printre care Europa, Australia, Coreea de Sud, Argentina si Brazilia de taxele pe otel si aluniniu, care intra in vigoare de astazi de la miezul noptii. A spus-o reprezentatul pentru comert al SUA, Robert Lighthizer.

- Un fost internațional peruan a dezvaluit cum s-a dat la o parte ca Argentina sa bata cu 6-0 și sa joace in finala CM 1978. "Totul s-a decis la nivelul șefilor de stat, dictatorii Morales Bermudez și Jorge Videla. Dintre cei intrați pe teren, cel puțin 6 au fost implicați in blat. Și-au vandut onoarea,…

- Continua calvarul adolescentei din Carei careia i s-a extirpat un glob ocular dar care nu este considerata indreptatita de a fi incadrata intr-un grad de handicap si a beneficia de drepturile ce i se cuvin. Primaria Carei i-a taiat alocatia si contractul de munca al tatalui ei in calitate de asistent…

- Tenismanul uruguayan Pablo Cuevas, campionul en titre, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Sao Paulo, dotat cu premii totale de 516.205 dolari, dupa ce l-a invins pe austriacul Sebastian Ofner cu 6-4, 7-6. Cuevas, al treilea favorit, a castigat ultimele trei editii…

- Consultantul politic Cozmin Gusa a afirmat, la Realitatea TV, ca ceea ce se intampla la ora actuala in justitie este o telenovela. "Este un non-scandal, toate treburile ar trebuie sa se rezolve: niste procurori corupti sau nebuni sunt eliminati, dosarele pe care ei le-au facut defectuos se reevalueaza…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…