Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Andrei Versace a picat ca un trasnet in lumea mondena. Corpul celui care se autointitula „Regele fițelor” a fost gasit de criminaliști intr-un apartament din sectorul 1, in urma unei sesizari facute de agentul de securitate al complexului rezidențial. Spynews a obținut detalii tulburatoare…

- Moarte suspecta in cartierul bogaților din Capitala! Andrei Versace a fost gasit fara suflare intr-un apartament. Mai multe mașini de poliție și jandarmerie au fost prezente la fața locului.

- Polițistul Razvan Vasile Petruș, de la IPJ Cluj, care a ieșit pozitiv la analiza DrugTest dupa ce a fost prins șofand o mașina neinmatriculata, are prieteni aleși pe spranceana: un infractor condamnat pentru conducere fara permis și altul acuzat ca harțuia o minora.

- Au trecut deja cateva luni de cand au anunțat ca se despart, iar intre timp ea s-a mutat intr-un apartament nou. Carmen Grebenișan spune ca pana sa ajunga sa anunțe separarea, a incercat sa gaseasca o cale de mijloc cu privire la casa in care au stat impreuna, doar ca inca soțul ei in acte nu ar fi…

- Azilul de la Calugareni, destinat persoanelor cu dizabilitați, a intrat in atenția autoritaților, dupa ce sora victimei a facut acuzații grave.Femeia a spus ca fratele ei, care avea o infecție grava in corp, ar fi fost operat chiar de directorul azilului, deși nu are nicio pregatire in acest domeniu.Ulterior,…

- Diana, tanara de 20 de ani care s-a stins sub privirile iubitului ei, dupa ce a fost inghițita de valuri, ar fi putut fi salvata, dar nimeni nu a vrut sa intervina de frica valurilor puternice. Diana, Denis și Andrei au decis sa faca o plimbare pe malul Marii Negre, pe plaja din Soci, fara […] Articolul…

- Un fost director de banca este unul dintre cei trei membri ai familiei din Cluj gasiți electrocutați langa o piscina in colonia Sopor din Cluj-Napoca. Ovidiu Mureșan, in varsta de 46 de ani, era considerat de prieteni un „om extraordinar”. Alaturi de el au murit și parinții sai. Noi detalii au ieșit…

- Celine Dion se confrunta cu o afecțiune grava care i-a transformat complet viața. Intr-un interviu tulburator, cantareața a marturisit ca a avut spasme musculare atat de intense incat i-au fracturat coastele, conform The Guardian.