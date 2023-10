Stiri pe aceeasi tema

- Noua uniforma a Jandarmeriei este prezentata printr-un clip postat pe pagina de Facebook a institutiei si pe contul de Instagram de un barbat tanar care se plimba prin centyru Capitalei sub privirile admirative ale trecatorilor, informeaza News.ro.Purtand ochelari de soare, „noul” jandarm se plimba…

- Programul artistic „Strazi deschise - Bucuresti, Promenada urbana” propune bucurestenilor, in weekendul 30 septembrie - 1 octombrie, evenimente de live-drawing cu artistul stradal Pisica Patrata in care publicul poate observa in timp real procesul creativ, spectacole de teatru, reprezentatii de dans…

- La 39 de grade și sub privirile emoționante ale parinților și bunicilor, micii piloți de la karting electric s-au intrecut pe Calea Victoriei pentru un loc pe podium la Marele Premiu al Capitalei.Ambiție, dorința, entuziasm și voie buna. Acestea au fost ingredientele etapei de karting electric desfașurata…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, provocand pagube materiale, a anuntat primarul capitalei ucrainene Vitali Klitschko. “Ca urmare a atacului inamicului asupra capitalei si a caderii resturilor de la drone, o cladire nerezidentiala a fost avariata in districtul…

- A fost alerta maxima la Moscova. Trei drone ucrainene au lovit capitala Rusiei, pentru a patra oara intr-o luna. Au avariat o cladire și au dus la inchiderea temporara a unui aeroport important. In mediul online au aparut mai multe videoclipuri filmate de catețeni ruși cu momentul in care o drona lovește…

- Mass-media au forțat puțin mana autoritaților sa se deschida catre public și presa, iar Penitenciarul Jilava și-a deschis porțile spre a arata lumii ”partea sa frumoasa”. Comandantul este o femeie, comisar șef dr. Cristina Teoroc, ea și echipa sa supravegheaza peste o mie de persoane certate cu legea.…

- Incepand cu luna octombrie a anului trecut, Consiliul Județean Prahova a demarat un proiect major de restaurare și revitalizare a casei compozitorului Paul Constantinescu din Ploiești. Proiectul, cu o valoare de peste 10,5 milioane lei, este finanțat prin Programul RO-CULTURA și vizeaza transformarea…