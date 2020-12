Stiri pe aceeasi tema

- Antonia face ce face și iar atrage toata atenția! Frumoasa cantareața „a uitat” de sutien și le-a oferit fanilor o priveliște de milioane. Mai exact, iubita lui Alex Velea și-a etalat sanii, iar piercing-ul ei a atras de departe toate privirile internauților.

- Mirela Vaida și-a luat admiratorii prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții! Frumoasa prezentatoare de televiziune a demonstrat ca nu are nimic de ascuns și s-a afișat complet nemachiata! Iata cum arata tenul vedetei fara nicio urma de produs cosmetic!

- Cleopatra Stratan a demonstrat ca nu are ce sa ascunda, astfel ca nu a avut nicio reținere in a se afișa complet nemachiata, mai ales dupa ce a fost intrebata de un fan daca și-a marit buzele. Iata cum arata iubita lui Edward Sanda 100% naturala!

- Alexia Eram a intervenit in razboiul iscat intre Alex Velea și Lino Golden, cel despre care vorbește aproape toata lumea in mediul virtual.Alexia Eram, de partea lui Lino Golden in razboiul cu Alex Velea, potrivit fanatik.ro. Citește și: VIDEO Norocul nostru ca nu avem trenuri de mare…

- Dupa ce Lino a postat pe rețelele de socializare un mesaj dedicat Antoniei și lui Alex Velea, artista a rabufnit! Antonia a dat de pamant cu Lino și l-a tras la raspundere, susținand ca este fals. Ce mesaj a postat vedeta pe contul de Instagram?

- Antonia și-a pus din nou fanii pe ganduri. Frumoasa cantareața a postat un mesaj controversat pe rețelele de socializare prin care a dat de ințeles ca ar fi fost tradata de cel mai dragi persoane. Ba mai mult, partenera lui Alex Velea și-a avertizat fanii sa fie mai atenți la cei pe care ii considera…