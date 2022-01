Stiri pe aceeasi tema

- Nu multe vedete aleg sa se afișeze in fața urmaritorilor fara strop de machiaj, insa Alexia Eram s-a expus pe rețelele de socializare mai naturala ca niciodata. Iata cum arata fiica Andreei Esca nemachiata!

- Nu sunt multe vedetele care aleg sa se afișeze in fața fanilor, dar și a gurilor rele, fara un strop de machiaj și filtre de infrumusețare, insa Elena Gheorghe și-a fazut curaj și s-a expus pe rețelele de socializare mai naturala ca niciodata. Iata cum arata artista fara produse cosmetice pe fața, dar…

- Toata lumea o vede zilnic pe Mirela Vaida la televizor, insa mulți s-au intrebat și cum arata vedeta fara machiaj. Chiar ea a publicat astazi o imagine pe Instagram, iar fanii au putut sa o vada altfel decat s-au obișnuit.

- Zilele trecute, George Burcea in varsta de 33 de ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu o imagine in care apare piciorul unui bebeluș, lasand sa se ințeleaga ca in curand va deveni din nou tata. Actorul și Viviana Sposub, in varsta de 24 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste…

- Fie ca ne place, fie ca noi, mulți romani iau sfaturi de viața de la influenceri. Fie ca vorbim de vedete care s-au remarcat cu vreun talent, fie ca vorbim de oameni simpli, dar care au un dar aparte cand vine vorba de a vorbi, romanii au mulți idoli pe care ii urmaresc pe Instagram. Antonia…

- Antonia și-a șocat fanii cu o imagine postata pe contul de socializare. Vedeta a folosit fotografia pentru a anunța urmatoarea ei apariție intr-un videoclip, insa poza a starnit un val de reacții negative și asta pentru ca vedeta a folosit un program de editare ce o facea de nerecunoscut. La scurt timp…

- Este sau nu Lidia Buble buna de maritat, aceasta este intrebarea ce sta pe buzele tuturor, așa ca artista a vrut sa-și demonstreze abilitațile de gospodina pe internet. Ei bine, in incercarea sa de a le arata internauților ca este priceputa in tot și in toate, blondina a starnit un val de reacții pe…

- Iulia Albu s-a pozat la primele ore ale dimineții far pic de machiaj, iar reacția din partea fanilor a venit imediat, mai ales ca nimeni nu se aștepta ca fosta soție a lui Mihai Albu sa arata atat de bine. Nu se intampla des ca vedeta sa se afișeze intr-o asemenea ipostaza. Vedeta a fost, de curand,…