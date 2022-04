Cum arata Andriivka, satul din Ucraina in care nicio casa nu a ramas intreaga dupa ocupatia armatei ruse (VIDEO)

Nicio casa din satul ucrainean Andriivka, aflat in raionul Makariv din regiunea Kiev, nu a ramas intreaga in urma invaziei, la inceputul lunii martie, a trupelor rusesti.Sutele de case din localitate au fost distruse partial sau in totalitate de tancurile armatei Federatiei Ruse, in timp ce localnicii au fost nevoiti sa se adaposteasca, timp de aproape o luna, in beciuri. Vasile Malyuha Vladimiroviki povesteste cum militarii rusi, impreuna cu combatanti din Cecenia sau Osetia de Nord, au intrat ...