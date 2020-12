Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, dupa aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare 2020, in care partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a aparut știrea ca 15.000 de oameni s-au inscris in partid in doar cateva ore. Cum de au fost atrași atat de repede? In primul rand, este vorba de oportunismul oamenilor.…

- In urma cu doua zile, dupa aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare 2020, in care partidul Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a aparut știrea ca 15.000 de oameni s-au inscris in partid in doar cateva ore. Cum de au fost atrași atat de repede? In primul rand, este vorba de oportunismul oamenilor.…

- Așteptarea a luat sfarșit! A fost vaccinata anti-COVID prima persoana din lume, o femeie de 90 de ani din Marea Britanie. Este primul om care face acest pas in cadrul unei campanii naționale, in afara condițiilor de testare.

- Andreea Banica si a serbat fiul, pe Andrei Noah, care a implinit 4 ani. Andreea Banica a mai precizat ca in organziarea petrecerii, un sprijin de nadejde, i a fost si sotul ei, Lucian.Andreea Banica si a serbat fiul, pe Andrei Noah, care a implinit 4 ani. Cantareata si sotul ei, impresarul Lucian Mitrea,…

- Andreea Banica a avut parte de numeroase controverse dupa ce a postat o poza pe Instagram. Cantareata a avut parte de critici dure din partea fanilor.Fanii postat mult in sectiunea de comentarii de pe contul de Instagram al constantencei. Acestia au lasat tot felul de mesaje la imaginea postata de Andreea…

- Andreea Banica și soțul ei s-au confruntat cu momente grele dupa ce fiul lor, Noah, a fost diagnosticat cu enterocolita. Cantareața a vorbit pe rețelele de socializare despre starile prin care a trecut știindu-și copilul bolnav. Cel mic și-a revenit și acum este bine. Fiul Andreei Banica, diagnosticat…

- Pentru fiecare parinte, fericirea copilului sau este esentiala, insa acest lucru nu inseamna doar a-i asigura bunurile materiale necesare sau dorite, ci si a-i oferi educatia potrivita, astfel incat viitorul adult sa poata sa se integreze si sa beneficieze de toate instrumentele care il vor ajuta sa-si…

- Politistul care a facut publica poza cu masina Andei Adam parcata pe doua locuri, dintre care unul rezervat persoanelor cu dizabilitati, cere sanctionarea contraventionala a vedetei. "Stimata doamna/domnișoara Anda Adam! Rautațile la adresa dvs. sunt rezultatul felului cum parcați, in acest…