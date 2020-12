Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu și-a emoționat toți fanii de pe rețelele de socializare! Cuprinsa de melancolie, celebra artista le-a impartașit admiratorilor niște amintiri de suflet, mai exact niște fotografii de colecție realizate la inceputul carierei. Iata cum arata soția lui Radu Valcan in tinerețe!

- Inceputul pandemiei a insemnat restricții majore de circulație și o stare generala de precauție in toata Europa. Pentru tehnicienii Telekom Romania a caror activitate se desfașoara in prima linie a contactului cu clienții, acea perioada este legata de schimbari majore in modul lor de lucru și in relația…

- Acum e una dintre cele mai cunoscute cantarețe de muzica de petrecere de la noi, insa timpul a reușit sa o schimbe aproape total pe Carmen de la Salciua! Cum arata vedeta la inceputul carierei, inainte sa devina atat de celebra!

- Cel mai harnic parlamentar bistrițean, Ionuț Simionca (PMP), inițiatorul Legii Autostrazii Nordului, ii indeamna pe alegatori sa ii sancționeze la vot, in 6 decembrie, pe politicienii mincinoși, corupți și incompetenți. „Ne-am saturat de minciuni, de corupție și incompetența. Ne-am saturat sa stam inchiși…

- Roberto Ayza (39 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live. De-a lungul carierei, a trait momente in fotbalul romanesc care l-au marcat, nefiind respectat de mulți antrenori pe care i-a avut. Pe langa momentele frumoase pe care i le-a daruit fotbalul nostru, Roberto Ayza iși aduce aminte…

- Au deja noua ani de relație, insa dragostea lor devine din ce in ce mai puternica, odata cu trecerea timpului. Așa se afișeaza Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu. Mereu cu zambetul pe buze, fericiți impreuna, cei doi nu rateaza nicio ocazie pentru a-și face dedicații frumoase.

- ADVERTORIAL. Spital regional, spital municipal, institut oncologic – promisiuni care revin periodic in discursul politicienilor de toate culorile din Timiș. Prea puțini vorbesc insa de reducerea incompetenței din sistemul sanitar, de gestionarea corecta a resurselor financiare, deloc mici, sau de ce…