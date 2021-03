Stiri pe aceeasi tema

- Sore nu mai are nevoie de vreo prezentare, caci toata lumea știe cine este și cu ce se ocupa, dar abia acum vine surpriza: stai sa vezi cum arata mama ei, pe care a ținut-o ”ascunsa” pana la acest moment. Fotografia de colecție care le arata pe cele doua și cu care se lauda vedeta pe internet, demonstreaza…

- Loredana Groza a reușit sa-și emoționeze fanii din mediul online. Cum arata fiica artistei in copilarie? Jurata X Factor, fotografie spectaculoasa alaturi de Elena! Internauții au reacționat imediat.

- Lino Golden este unul dintre artiștii carora le place sa mai traiasca uneori și din amintiri, lucru pe care il și impartașește cu fanii lui. De exemplu acum, pe pagina sa de Instagram, cantarețul a publicat o fotografie de colecție din copilarie.

- “SE CAUTA FOTOGRAF. Daca recunoasteti autorul, va rugam sa ne spuneti si noua. Timpul era pe la 1980?! Locul, cu siguranta, Alba Iulia. Ne bazam pe sprijinul vostru”, au transmis administratorii paginii Descopera Alba Iulia. Fotografia este realizata in zona Bulevardului Transilvaniei și, dupa cum se…

- Nagyszeben/Sibiu/Hermannstadt Nu putem sa nu impartașim cu voi… bucuria care emana dintr-una dintre cele mai frumaose fotografii ce ilustreaza poate cel mai fotografiat și admirat oraș din Romania. SIBIUL.

- Adrian Petrache este acum extrem de cunoscut atat in țara, cat și peste hotare, succesul lui devenind unul rasunator, dupa ce a participat la X Factor. Puțini știu insa cum arata acesta in copilarie. Nepotul lui Florin Salam le-a facut fanilor o bucurie și le-a impartașit, in acest sens, mai multe imagini…

- Toata lumea il cunoaște pe Mario Fresh, insa v-ați intrebat vreo secunda cum arata fostul ”baiat de aur” in copilarie? Imagini de colecție cu iubitul Alexiei Eram! A impartașit totul cu fanii de pe rețelele de socializare!

- Pe Oana Zavoranu o cunoaște toata lumea, insa puțini știu cum arata tatal ei biologic. Soția lui Alex Ashraf le-a impartașit o fotografie de colecție cu ea și Ioan Banicioiu, din copilarie, și i-a emoționat pe toți printr-un mesaj adresat acestuia.