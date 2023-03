Amalia Enache, in varsta de 45 de ani, a ajuns la greutatea din liceu. De altfel, crizele de colecist și operația suferita au contribuit la pierderea unor kilograme, iar prezentatoarea știrilor de la Pro TV dezvaluie cate kilograme are acum. „Da, m-a ajutat și intervenția chirurgicala in sensul asta. Sa slabești nu e niciodata de prisos. La haine sunt XS și pe cantar am 53 kg la 1,70 m. Nu știu daca de manechin, dar sigur greutatea din liceu, ceea ce e grozav ca, la un moment dat, nu mai speri sa ajungi la greutatea din liceu. Nu aș mai vrea sa mai slabesc, pentru ca vreau sa-mi pastrez fața in…