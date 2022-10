Stiri pe aceeasi tema

- Declinul demografic duce la dezechilibre intre cele trei categorii mari de varsta, a atras atentia, vineri, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. “Nu numai ca avem un declin demografic, dar, in viziunea mea, problema nu este reducerea populatiei, ci crearea unor dezechilibre…

- Bilanț COVID-19 din 18 septembrie 2022, in Romania. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 719 noi cazuri de infecare, potrivit ultimei raportari de la Ministerul Sanatatii. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 719 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 735 mai…

- Nunta lui George Simion, transmisa detaliat de Romania TV toata ziua de sambata, s-a vazut in audiente. Romania TV a fost cel mai urmarit post dupa media pe toata ziua, in tara si la orase. Nu si pe publicul comercial, pentru ca o buna parte din public a fost in varsta, scrie paginademedia.ro . Cu…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.963 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 1.696 mai puține fața de ziua anterioara. 801 din cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate peste 4.600 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, iar 14 au decedat. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.689 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), cu 1.171 mai multe fața de ziua anterioara. 905 din cazurile noi din…

- Un tanar in varsta de 19 a fost prins, in urma unui control efectuat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cu trei geamantane pline cu tigari din Republica Moldova pe care intentiona sa le introduca ilegal in Romania. ‘In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- BERZASCA – Fotografia pe care artista a facut-o imediat ce a ajuns la Berzasca este doar una dintre amintirile frumoase cu care a plecat de la ediția a II-a festivalului. Romania anilor ‘80 e inca vie in amintirea sa insa, in 2022, mesajul este cel al prieteniei intre popoare. Mesaj cu care Lepa Brena…

- In varsta de 10 ani, zalauanul Tudor Andrei Jacodi a ajuns unul dintre cei mai buni șahiști din Romania la categoria sa de varsta. Ultimul rezultat notabil obținut de Tudor este locul 2 la Grand Prix ChessCraft Arena 2022, etapa a VII-a. Potrivit datelor publicate de Academia de Șah, zalauanul Tudor…