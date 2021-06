Stiri pe aceeasi tema

- Prototipul unei mașini zburatoare a reușit sa duca la bun sfârșit un zbor de 35 de minute între aeroporturile din Nitra și Bratislava, Slovacia, relateaza BBC.Mașina-aeronava hibrida AirCar este echipata cu un motor BMW și funcționeaza pe benzina. Creatorul sau, Stefan Klein, a spus…

- AirCar, un prototip de mașina zburatoare cu motor BMW, dezvoltat de Klein Vision, a incheiat cu succes primul sau test intre aeroportul internațional Nitra și Bratislava, in Slovacia. Zborul a durat 35 de minute. In doar 2,5 minute, mașina se transforma in avion și este gata de decolare. Prof Stefan…

- Prototipul unei mașini zburatoare a reușit sa duca la bun sfarșit un zbor de 35 de minute intre aeroporturile din Nitra și Bratislava, Slovacia, relateaza BBC. Creatorul sau, Stefan Klein, a spus ca mașina poate zbura aproximativ 1.000 de kilometri, la o inalțime de 2.500 de metri, iar pana acum a…

- AirCar, mașina-aeonava hibrida proiectata de compania Klein Vision a finalizat cu succes marți un zbor de 35 de minute intre aeroporturile internaționale din Nitra și Bratislava, Slovacia, informeaza BBC.Stefan Klein, fondator și CEO al companiei Klein Vision, a declarat ca mașina poate zbura aproximativ…

- O mașina care transporta deținuți a ramas blocata, in acesta dimineața, dupa ce asfaltul, de pe strada Vasile Alecsandri, s-a surpat. Un cititor al Gazetei de Sud a surprins in imagini momentul in care asfaltul de pe strada Vasile Alexandri din apropierea Penitenciarului Craiova, s-a rupt sub greutatea…

- ”Jupiter’s Legacy”, noul serial cu super-eroi, lansat de Netflix și in Romania in luna mai, este unul dintre atracțiile de neratat pentru impatimiții genului. Dupa aproape un secol in care au avut grija ca omenirea sa fie in siguranța, supereroii din prima generație sunt nevoiți sa priveasca spre copiii…

- Barci zburatoare in Veneția. Și e abia anul 2021. Ei bine, s-a testat o barca de genul asta de curand in romanticul oraș și s-a descoperit ca funcționeaza! E un tip de ambarcațiune cu motor electric și vine cu multe beneficii la pachet: reduce zgomotul și consumul de energie. In barca au loc 5 persoane...…

- Prima mașina electrica din Romania se va construi la Craiova. Reprezentanții Ford au anunțat ca fac investiții in fabrica, iar aceasta va putea susține producția din 2024. Ei nu au dat detalii despre noua mașina electrica, dar au spus ca Romania ar urma sa aiba a treia fabrica din Europa unde Ford produce…