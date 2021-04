Anul acesta, Adela Popescu (34 de ani) va deveni mama pentru a treia oara. Și de aceasta data, prezentatoarea va aduce pe lume un fiu. Alaturi de soțul ei, actorul și prezentatorul TV Radu Valcan (44 de ani), Adela mai are doi fii, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani). Cum arata Adela Popescu in ultimul trimestru de sarcina Adela se afla in a șaptea luna de sarcina. „Mi-am amintit ca sunt in șapte luni cand am vrut sa ma inchid la șireturi și nu am putut, cand era sa pocneasca tricoul albastru pe mine, cand nu am putut sa imi mișc verigheta de pe deget. Cand l-am trimis pe Alexandru sa imi aduca…