- Cum arata Wuhanul, locul din care a plecat noul coronavirus, dupa trei luni de carantina. Orasul cu 11 milioane de locuitori este in continuare incremenit Locuitorii din Wuhan, unde a aparut boala COVID-19 la sfarsitul lui decembrie, traiesc fiecare in cartierul sau, ingroziti de riscul de contagiune,…

- China a raportat vineri numai opt noi cazuri de contaminare cu coronavirus, cea mai scazuta cifra de la inceputul publicarii de statistici asupra epidemiei la mijlocul lunii ianuarie, relateaza AFP. Dintre aceste cazuri suplimentare, cinci au fost inregistrate in orasul Wuhan, epicentrul bolii COVID-19,…

- Ministrul sanatatii al Ucrainei a anuntat ca va sta, in semn de solidaritate, in carantina alaturi de cele 72 de persoane evacuate din Wuhan, epicentrul noului coronavirus, dupa ce locuitori din Novi Sanjari care denuntau spitalizarea lor in apropiere au provocat violente, informeaza vineri AFP.…

- Autoritațile chineze au ordonat tuturor celor care se întorc în oraș sa intre în carantina timp de 14 zile, în caz contrar, urmând sa fie pedepsiți. Presa de stat descrie decizia ca pe o tentativa de a ține noul coronavirus sub control, conform BBC.Locuitorii au…

- Autoritațile sanitare din Ialomița au dispus in aceasta saptamana izolarea la domiciliu a patru cetațeni de naționalitate chineza, recent reveniți in țara din China. Aceștia au drept de ședere in zona Sinești-Urziceni și au calatorit peste hotare pentru a sarbatori alaturi de rudele din strainatate…

- China a anuntat extinderea cordonului sanitar impus pentru limitarea raspandirii noului coronavirus identificat initial in orasul Wuhan, masura ce are drept consecinta izolarea de restul lumii a 56 de...

- China plaseaza orase intregi in carantina in fata epidemiei care a inceput sa se raspandeasca in restul lumii. Incepand de la ora locala 10.00 (4.00, ora Romaniei), niciun tren sau avion nu mai paraseste, in principiu, Wuhan, cu 11 milioane de locuitori, in centrul Chinei. Autostrazile…