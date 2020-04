Stiri pe aceeasi tema

- Am inceput sa mergem mai repede decat ne-au obișnuit vreodata parinții sau bunicii, potrivit unui studiu. Parcurgem 20 de metri pe jos cu o secunda mai puțin decat acum 10 ani. Și chiar daca mersul este in general considerat a fi sanatos, poate spune multe despre starea mentala a unei persoane. In ciuda…

- In toata lumea sunt o mulțime de romani care au reușit sa se faca remarcați in toate domeniile. Nici designul vestimentar nu duce lipsa de romani care au reușit iar Ramona Filip este una dintre femeile care au luat viața de la capat in Cipru, acolo unde s-a facut remarcata prin brandul Ramon Filip.…

- Unul dintre cei mai indragiți soliști de la noi a ajuns la performanța de a avea propriul studio de inregistrari in Republica dar și o casa superba in Cernica. Smiley sau Tiberiu Andrei Maria, caci despre ele e vorba, traiesete o poveste de dragoste cu Gina Pistol cu care se iubește intr-un decor de…

- Veste buna pentru fanii Lady Gaga. Artista a anunțat o piesa noua. Va fi lansata vineri, 28 februarie, dupa o lunga pauza muzicala. Cantareața de 33 de ani s-a dedicat in tot acest timp cinematografiei și afacerilor cu produse cosmetice. Piesa se va numi Stupid Love, iar teaserele pentru acest single…

- Calatoria solo este un mod din ce in ce mai popular de a vedea lumea, mai ales in randul femeilor. In 2018, o asociație de turism britanica a raportat ca numarul persoanelor care calatoresc singure a crescut cu aproape o treime din 2011. Aceasta opțiune nu mai este guvernata de statutul relației voastre.…

- Tibi Useriu a terminat, joi seara, ultramaratonul Yukon Arctic Ultra 2020, desfasurat in Canada. Romanul a trecut linia de sosire al doilea, fiind unul dintre cei doi sportivi care au reusit sa parcurga intreaga distanta, potrivit Mediafax. Sportivul Tibi Useriu a terminat al doilea, dupa sapte zile…

