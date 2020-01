Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacienților infectați cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet.Wuhan, orașul cu 11 milioane de locuitori de unde a pornit epidemia de pneumonie virala, va avea un spital de campanie…

- Compania Nationala de Investitii a semnat Ordinul pentru inceperea lucrarilor la Cazino. Potrivit contractului, reabilitarea Cazinoului din Constanta se va finaliza in anul 2022.Data inceperii lucrarilor, potrivit Ordinului semnat de CNI si transmis asocierii castigatoare a contractului, este de 15…

- Cazinoul din Constanta pare ca are sanse la reabilitare, la cea de-a patra licitatie pentru repararea sa. Ultima contestatie depusa de o firma care a pierdut competitia a fost respinsa definitiv de instanta.

- Stadionul Municipal din Targu Jiu a fost inaugurat in 2019, dupa mai bine de patru ani de la inceperea lucrarilor de modernizare, investitia totala insumand peste 121 de milioane de lei. Vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, i-a predat, pe 15 octombrie,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent joi, alaturi de primarul din Horodnic de Sus, Valentin Petrica Luța, la inceperea unor ample lucrari de asfaltare a unor drumuri din aceasta comuna. Gheorghe Flutur a ținut sa remarce faptul ca Valentin Luța s-a dovedit a fi…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, in aceasta dimineața, la inceperea lucrarilor de asfaltare a unui drum din comuna Horodnic de Sus. La deschiderea lucrarilor a fost prezent și primarul comunei Valentin Luța. Flutur a spus ca investiția este finanțata printr-=un…

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a anuntat in aceasta seara inceperea lucrarilor la o noua parcare din cartierul Blocuri. Lucrarile continua in orașul nostru! Azi am inceput lucrarile la