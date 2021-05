Stiri pe aceeasi tema

- Theodor Stolojan a dezvaluit la „40 de intrebari cu Denise Rifai” de ce nu și-a urmat visul, acela de a deveni profesor de sport, alegand economia la facultate. Stolojan, acum in varsta de 77 de ani, a vorbit in emisiunea de la Kanal D despre un detaliu important al tinereții sale – o cumpana care i-a…

- Este unul dintre cei mai ravniți barbați din showbiz, insa ascunde o mare durere in suflet. Drama neștiuta a lui Andi Constantin. Burlacul a fost in depresie timp de 6 luni din cauza unui accident de mașina. Incidentul i-a schimbat complet viața fostei ispite de la Insula Iubirii, iar declarațiile lui…

- Printul Philip, sotul de peste sapte decenii al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, desedat, astazi la varsta de 99 de ani, a jucat un rol cheie in dezvoltarea monarhiei moderne in Marea Britanie.

- La sfarșitul anului trecut, Adina Bourceanu a luat pe toata lumea prin surprindere dupa ce s-a afișat cu un nou look. Vedeta a aparut la acea vreme tunsa zero, explicand și motivul alegerii sale. Insa iata ca acum, la cateva luni distanța, soția lui Alexandru Bourceanu spune cum i s-a schimbat viața…

- Irinuca, fetița Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a crescut și s-a transformat intr-o adevarata domnișoara. Viața acesteia s-a schimbat total de cand a parasit Romania și locuiește in America, impreuna cu mama ei și iubitul acesteia.In ultima perioada, Monica a postat pe contul de socializaremai…

- Continua dialogul Basilica.ro cu fostul fotoreporter Gerard Gascuel, in prezent ieromonah la un schit din Munții Cevennes, Franța. Parintele spune cum și-a schimbat perspectiva asupra fotografiei, ce inseamna arta fotografica și cum se impaca aceasta pasiune cu viața monahala, scrie Basilica.ro.…

- Romania e de un an sub asediul crizei sanitare. Cum s-a schimbat viața tuturor in timpul acesta? Anul 2021 a venit cu speranța ca lucrurile sunt pe cale sa se schimbe in viitorul apropiat – vaccinul anti COVID-19. Un an de pandemie. Cum s-a schimbat viața romanilor? Azi, 26 februarie, Romania implinește…

- Un sfert de milion de lei castigati cu un bilet la Loteria Nationala a schimbat radical viata unui barbat din Roscani, raionul Anenii Noi. Cu ajutorul acestei sume consistente, Sergiu Rudnitchi a scapat de datorii si a devenit un gospodar in toata legea.