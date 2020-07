Stiri pe aceeasi tema

- Femeia arestata se numeste Ionica Paun si are 38 de ani. Ea se ocupa de traficul de persoane in zona Reggio Emilia (Brescia), in scopul practicarii prostitutiei, impreuna cu mai multi albanezi, dar si italieni. Victimele erau racolate in special din Braila si Galati.

- O romanca a fost executata cu mai multe focuri de arma in parcarea magazinului Auchan din Tetto Garetto, Cuneo, Italia. S-a intamplat ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16.45, trupul femeii fiind gasit pe scaunul din fața al unei mașini Fiat Panda. Potrivit cuneo24.it , romanca a fost impușcata de Francesco…

- Ramona a ajuns in momentul in care viața sa parea perfecta. Urma sa se casatoreasca cu nepotul indragitului actor George Mihaita cand virusul chinezesc i-au dat planurile peste cap, Tabu.ro. „E acea jumatate care se potriveste perfect sufletului si personalitatii mele. Tot sportul a fost cel care ne-a…

- Stabilita de aproape patru ani la Shanghai, absolventa de facultate in Scotia, cu un master in Belgia si altul in curs in China, Irina Diacenco a povestit pentru „Adevarul“ experienta din China pe perioada pandemiei de coronavirus, inclusiv despre restrictiile impuse.

- Originara din Zalau, Simona Suciu (42 de ani) traieste de 12 ani in Paris, unde lucreaza ca asistent medical atat in sistemul privat, la un centru de batrani, cat si in sistemul public, la spitale din Paris, pe Sectiile Medicina geriatrica si medicina interna. Romanca se numara printre cele peste 125.000…

- Hermina Gheorghe, 44 de ani, o romanca rezidenta in Danemarca, și-a pierdut primul baiat de leucemie și, pe fondul unei depresii, autoritațile scandinave i-au luat dupa doua luni dreptul de a-și crește copilul. Patru expertize psihiatrice ulterioare au descris-o pe mama drept ”in spectrul normal”, dar…

- Nicoleta Corina Berinde era asistenta medicala intr-un azil de batrani din Torino. Prezenta simptome de cateva zile, s-a autoizolat, insa i-a fost refuzat testul si nimeni nu s-a mai interesat de ea. A murit singura in casa.