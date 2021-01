Raluca Blejușca (34 ani), fosta solista a trupei Angels, revine in muzica. In data de 3 februarie a anului acesta, artista va interpreta un duet alaturi de Pepe in emisiunea lui, Concert Online, incarcata pe YouTube. Cum arata acum Raluca Blejușca din trupa „Angels”? Este mama a 5 copii Este prima lor colaborare, iar in plan au sa interpreteze piese din repertoriul lui Celine Dion, al Paulei Seling și al Laurei Bretan. Raluca este mama a 5 copii, Serafim (12 ani), Casian (10 ani), Emilian (6 ani), Maria (8 ani) și Anastasia (3 ani), alaturi de soțul ei, Ionuț, care este procuror. „O casa cu mulți…