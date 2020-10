Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alexei Vorobiev s-a casatorit in secret. Celebra doctorița Natalia Zubareva a devenit aleasa inimii artistului. Dupa cum au aflat jurnaliștii, indragostiții și-au jurat dragoste eterna in Las Vegas, scrie SHOK.md .

- ”Ghiaurul” Radnev, unul dintre cei mai iubiți luptatori romani, a ajuns in weekend in fața ofițerului de stare civila pentru a-și oficia relația sa sentimentala cu singura persoana care a reușit sa-l faca KO doar din vorbe. In varsta de 39 ani, Alexandru, veteran al ringului in sporturi de contact și…

- Veste bomba in showbizul romanesc! O vedeta de la noi s-a casatorit cu producatorul ei muzical, in mare secret. Despre cine este vorba?! Ce vedeta de la noi s-a casatorit cu producatorul muzical? Laurette, caci despre ea este vorba, se bucura din plin de viata, in ciuda pandemiei de coronavirus. Daca…

- Oana Radu a radiat de fericire alaturi de sotul ei, care i-a jurat iubire eterna artistei. Vedeta a publicat mai multe imagini de la petrecerea de dupa cununia civila si a fost toata numai un zambet, semn ca viata artistei este acum una perfecta si nu ii mai lipseste absolut nimic. "Sunt un barbat…

- Dupa cum stim, fosta Printesa Pop a cerut in instanta iesirea de sub tutela legala a tatalui ei, Jamie Spears.Un Jamie Spears care are, in acest moment, dreptul asupra deciziilor financiare si a celor legate de cariera fiicei lui, in varsta de 38 de ani.

- Tatal lui Britney Spears și-a pus un salariu uriaș pentru a-i administra averea. Vedeta a fost plasata sub tutela acestuia timp de zece ani, noteaza click.ro. Vedeta nu are niciun drept asupra propriei averi, toata a fost sub controlul lui timp de un deceniu. Responsabilitatea i-a adus un salariu de…