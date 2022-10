Cum arată acum palatul unuia dintre cei mai puternici români din istoria recentă. A devenit patrimoniu național. FOTO Cum arata acum palatul unuia dintre cei mai puternici romani din istoria recenta. A devenit patrimoniu național. Conacul lui Mihail Kogalniceanu este un imobil impozant. Acesta a fost construit in orașul Murfatlar la sfarșitul secolului al XIX-lea și este o construcție declarata monument istoric de interes național. Pentru cei care nu știu, casa pe care a cumparat-o istoricul, publicistul și omul politic Kogalniceanu pentru fiul sau, este construita in stil eclectic, cu elemente ale modei occidentale, dar și cu influența maura. Cum arata acum palatul unuia dintre cei mai puternici romani din istoria… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

