- Un primar din Argeș a ales sa faca din ziua nunții fiicei sale una tare speciala. Așa ca domnișoara, spre deosebire de alte mirese care sunt duse la altar cu mașini ultima fița, a acceptat sa fie condusa intr-o caruța trasa de boi. Primarul Ionel Dulama din Rucar a ales aceasta tema pentru toata nunta…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, detalii spumoase despre cel mai nou cuplu din showbiz. (Scapa de grija banilor, iți platim 5.000$ lunar!) Daca AICI v-am dezvaluit ca frumoasa Andra Mirona Axentoi s-a combinat, in secret, cu cel mai ravnit și misterios barbat de…

- Camelia Potec a devenit mamica pentru prima oara. Sportiva a nascut, in urma cu o saptamana, o fetița sanatoasa, care a primit nota maxima din partea medicilor. Anunțul a fost facut de Roxana Ciuhulescu, pe contrul personal de socializare, care este buna prietena cu celebra inotatoare. „Bucurie mare…

- Carmen Simionescu și regizorul Bogdan Daragiu și-au spus adio dupa doi ani de relație care urma sa se oficializeze. Și-au mulțumit elegant pe rețelele de socializare, cu pareri de rau, dar in realitate lucrurile par sa stea puțin altfel. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA a surprins-o deja pe fiica…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur au impreuna o familie frumoasa și trei copii minunați. Roxana, fiica adoptata a cuplului, este o micuța fashionista și pare ca s-a adaptat rapid la noua viața. Cu aceasta ocazie, artista a postat pe pagina personala de Instagram o fotografie cu micuța Roxana, care este o…

- Nicolae Guța, pe numele sau Nicolae Linguraru, a postat in mediul online un mesaj in care critica dur o stire in care se spunea de el ca ar fi murit. Manelistul a postat captura foto care avea urmatorul titlu: "Doliu in lumea manelelor! Nicolae Guța a fost impușcat in plina strada! Imagini de groaza".…

- Vali Vijelie este un bErbat implinit xi fericit. Are o sotie care il iubexte xi patru copii de care este tare mandru. Vali Jijelie ixi iubexte toti copiii xi este extrem de fericit alEturi de familia sa, insE trebuie sE recunoaxtem cE lumina ochilor lui este fiica sa Caty.