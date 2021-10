Stiri pe aceeasi tema

- Maria Șandru, fosta concurenta de la Chefi la cuțite, sezonul 9, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Aceasta a publicat pe pagina sa de Instagram prima imagine cu fetița alaturi de fratele și surioara mai mare.

- Narcisa Birjaru, caștigatoarea sezonului 9 Chefi al cuțite, a postat pe Instagram o imagine dupa o perioada lunga in care nu a mai fost activa. Cum iși petrece timpul, atunci cand nu este in bucatarie.

- Elena Matei s-a aratat in fața fanilor mai vulnerabila ca oricand, dupa ce s-a confruntat cu o situație neplacuta la primele ore ale dimineții. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite nu s-a mai putut abține și a rabufnit, insa la doar cateva minute mai tarziu a explicat toata povestea in mediul online.…

- Narcisa Birjaru i-a surprins pe fani cu apariția de pe rețelele de socializare. Caștigatoarea sezonului cu numarul 9 al emisiunii ‘Chefi la cuțite’ disparuse pentru o perioada din mediul online. Cum s-a afișat acum? Narcisa Birjaru, din nou activa in mediul online: cum s-a afișat? Numele Narcisa Birjaru…

- Narcisa Birjaru a castigat Chefi la cutite, sezonul 9! Concurenta show-ului de la Antena 1 s-a facut remarcata prin preparatele ei, dar si cu un simt al umorului foarte dezvoltat! Catalin Scarlatescu si-a dorit foarte mult sa o aiba pe Narcisa Birjaru in echipa lui! Surpriza la Chefi la cutite! Narcisa…

- Caștigatoarea emisiunii Chefi la cuțite se bucura de o noua reușita! Narcisa Birjaru s-a angajat la hotelul deținut de Cristi Borcea și Valentina Pelinel in stațiunea Olimp. Narcisa a facut primele declarații in urma angajarii și pare a fi mai fericita ca oricand de realizarea sa. Cum a ajuns insa sa…

- Are succes și dupa finala „Chefi la cuțite”. Narcisa Birjaru a caștigat show-ul culinar de la Antena 1 și acum a dezvaluit unde s-a angajat pe perioada verii. Și-a gasit loc de munca chiar la hotelul pe care Cristi Borcea il deține in Olimp, la malul marii. „Dragii mei, de azi va aștept pe toți in stațiunea…