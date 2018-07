Stiri pe aceeasi tema

- La trei luni dupa ce a semnat un contract de șapte milioane de euro cu echipa chineza Jiangsu Suning, Cosmin Olaroiu a avut o apariție spectaculoasa in Capitala. (Console si accesorii gaming) A coborat la costum din Rolls, a dat bacșiș 50 de euro, dupa care a luat masa cu bunul sau prieten, Gino Iorgulescu.…

- De luni vor intra in vigoare noile tarife pentru parcarea in Bucuresti. In zona centrala, tariful a fost majorat in luna iunie de la 1,5 lei pe ora la 10 lei pe ora, modificarile urmand sa se aplice din luna iulie. Autoritatile din Bucuresti justifica majorarea explicand ca in Capitala au fost depasite…

- Bloggerita Miriam Eugenia Soare a povestit cum e sa-ti petreci o noapte la spitalul Sf Ioan din Capitala, unde a fost tratata si Denisa Raducu. Miriam sufera de o boala considerata incurabila si a povestit experienta prin care a trecut atunci cand si-a petrecut o noapte la Spitalul Sf Ioan din Capitala.…

- O politista in varsta de 23 de ani a ajuns duminica seara (3 iunie) la spitalul Floreasca, dupa ce a fost lovita de un taximetrist. In momentul in care s-a produs impactul, tanara se afla in timpul programului de lucru. Soferul nu era baut și susține ca femeia i-ar fi sarit in fata. Accidentul s-a […]…

- Mihai Morar a fost inlocuit in emisiunea pe care o prezinta la TV de Oana Roman. Vedeta a plecat din Capitala pentru concertul Forza Zu, iar fiica fostului premier i-a luat locul. „Oana Roman sunt. Intr-adevar Mihai Morar lipsește motivat și astazi și maine. A plecat la Iași, unde are loc mega evenimentul…

- Ce poate fi mai frumos, intr-o seara de mai, decat sa stai la masa alaturi de cațiva prieteni și sa depeni amintiri? (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Asta s-a intamplat și zilele trecute, intr-un restaurant de lux din Capitala, acolo unde milionarul Cocoș & celebrul…

- Se cunosc de mulți ani, sunt prietene bune și nu rateaza nicio ocazie sa petreaca timpul liber impreuna. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le-a intalnit pe Dana Rogoz, Adela Popescu și Alina Chivulescu, in timp ce se relaxau la o terasa din Capitala. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar…