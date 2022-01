Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare și obișnuiește mai mereu sa iși uimeasca fanii prin postarile pe care le face, insa de data aceasta a dat lovitura! Nimeni nu s-ar fi așteptat la un asemenea outfit. Ce-i drept, ținuta indrazneața a Andei Adam ii vine manușa! Iata cum…

- Adela Popescu și-a luat marea comunitate prin surprindere inca de la primele ore ale dimineții, asta imediat dupa ce a aparut pe rețelele de socializare fara un strop de machiaj, dar și fara filtre de infrumusețare! Cum arata mai naturala ca niciodata și abia trezita din somn indragita prezentatoare…

- Nu mai este un secret faptul ca celebrul manelist a trait o frumoasa și tumultuoasa poveste de dragoste cu Lambada, cea care i-a darut și un copil, pe micuța Anaisa. Intre timp, cei doi nu s-au mai ințeles, iar blondina a fost batuta de catre Tzanca Uraganu și lasataa pe podea, intr-o balta de sange.…

- Lidia Buble a inceput anul promițator! Frumoasa artista și-a luat fanii prin surprindere cu o colecție de fotografii seducatoare. Ei bine, nu este prima data cand cantareața recurge la postari in diferite ipostaze incendiare, insa de data aceasta marea comunitate a fost atenta la fiecare detaliu. Iata…

- Irina Deaconescu este insarcinata pentru a doua oara. Logodnica fotbalistului de la CFR Cluj a dat vestea cea mare in urma cu puțin timp. Cristian Manea va fi tata pentru a doua oara.Este o fericire ce nu poate fi descrisa in cuplul Irina Deaconescu - Cristian Manea. Familia lor se marește cu inca un…

- Lidia Buble a lasat deoparte inhibițiile, astfel ca și-a luat toți fanii prin surprindere in aceasta seara. Artista a postat pe rețelele de socializare mai multe videoclipuri in care vorbea cu marea sa comunitate, insa ceea ce a atras atenția tuturor este felul in care a aparut, nicidecum ceea ce povestea.…

- Alexia Eram este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul romanesc. Simpatica foc, fiica celebrei știriste Andreea Esca s-a facut rapid remarcata de lumea buna a Capitalei. Celebritatea sa este datorata și de relația pe care o are deja de ceva vreme cu Mario Fresh, tanarul care frange inimile…