- Vedeta din imagine este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Aceasta surprinde cu fiecare apariție și adora sa iși arate corpul impecabil, atent lucrat la sala. Hiturile sale sunt pe buzele a mii de romani și este urmarita in diverse show-uri tv, in cadrul Antenei 1.

- Celebrul cantareț canadian R&B The Weeknd a avut o apariție mai puțin obișnuita duminica seara, in cadrul evenimentului American Music Awards, unde a caștigat trei premii. Artistul a urcat pe scena cu fața ce parea invinețita și acoperita de bandaje. Din fericire, machiajul și costumația inedite folosite…

- Florin Calinescu, juratul de la ”Romanii au Talent” a fost activ in toata aceasta perioada de pandemie. Deja filmarile la noul sezon sunt pe terminate, așa ca indragitul actor a luat o decizie neașteptata. Vedeta a decis sa se retraga din Capitala. Florin Calinescu se retrage la țara Celebrul actor…

- Anna Lesko știe cum sa faca și ce sa faca pentru a incinge imaginația tuturor celor care o urmaresc. Recent, artist a fost descoperita de Jennifer Lopez și a aparut intr-un videoclip popular de pe YouTube.

- Celebrul influencer, Dmitriy Stuzhuk, care nu credea in COVID a murit din cauza virusului. Vedeta a inceput sa aiba simptome in timpul unei calatorii in Turcia. Se trezise cu gatul umflat și dificultați de respirație.